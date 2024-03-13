Об этом 24 каналу заявил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", отметив, что сейчас ведутся наступательные боевые действия. Он добавил, что есть достаточно серьезный потенциал.

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"Москва – это промежуточная цель. Цель – Владивосток наверное все-таки в долгосрочной перспективе. Мы развиваем успех наступательных действий. Намерения и амбиции у нас серьезные и уверенные. И говорить об определенных больших успехах, стратегических шагах, наверное, позже будем", – подчеркнул начальник штаба РДК.