В то же время легион “Свобода России”, Сибирский батальон и Русский добровольческий корпус хотят активизировать внутреннюю оппозицию в России. Операция российских добровольцев была намеренно приурочена к президентским выборам.

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Где сейчас происходят боевые столкновения

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" в эфире телемарафона рассказал, что российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией России в пяти населенных пунктах в Белгородской области.

Сейчас, по его словам, село Теткино в Курской области находится в эпицентре всех военных действий. В частности, боевые столкновения происходят и в других населенных пунктах.

Сейчас ситуация нестабильности распространяется и на соседние населенные пункты, и не только в Курской области, но и в Белгородской области. Там тоже более трех, скорее можно говорить о пяти населенных пунктах, где происходят боевые столкновения между добровольческой армией и войсками Путина,

– заявил Барановский.

Он добавил, что рейд российских добровольцев приурочен к так называемым очередным выборам президента России.

"Это все приурочено к так называемым выборам. Электоральной процедуре, которая завтра начнется по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. Мы, как неравнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и режиму Владимира Путина", – подчеркнул российский доброволец.

Он также подчеркнул, что бойцы легиона уже "взяли все средства для голосования, а все "сюрпризы" начнутся уже завтра".

Что известно о рейде российских добровольцев на территорию страны-агрессора