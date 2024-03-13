В то же время легион “Свобода России”, Сибирский батальон и Русский добровольческий корпус хотят активизировать внутреннюю оппозицию в России. Операция российских добровольцев была намеренно приурочена к президентским выборам.
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Где сейчас происходят боевые столкновения
Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" в эфире телемарафона рассказал, что российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией России в пяти населенных пунктах в Белгородской области.
Сейчас, по его словам, село Теткино в Курской области находится в эпицентре всех военных действий. В частности, боевые столкновения происходят и в других населенных пунктах.
Сейчас ситуация нестабильности распространяется и на соседние населенные пункты, и не только в Курской области, но и в Белгородской области. Там тоже более трех, скорее можно говорить о пяти населенных пунктах, где происходят боевые столкновения между добровольческой армией и войсками Путина,
– заявил Барановский.
Он добавил, что рейд российских добровольцев приурочен к так называемым очередным выборам президента России.
"Это все приурочено к так называемым выборам. Электоральной процедуре, которая завтра начнется по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. Мы, как неравнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и режиму Владимира Путина", – подчеркнул российский доброволец.
Он также подчеркнул, что бойцы легиона уже "взяли все средства для голосования, а все "сюрпризы" начнутся уже завтра".
Что известно о рейде российских добровольцев на территорию страны-агрессора
- 12 марта отряды российских добровольцев, представляющих легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции. Начались бои с правительственными силами.
- Повстанцы утверждают, что по крайней мере некоторое время держали под контролем поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. В то же время российская пропаганда уверяет, что все якобы "под контролем."
- Председатель и основатель РДК Денис Никитин рассказал, что операции на территории России – это исключительно их инициатива и планирование. Но и не стал отрицать, что Российский добровольческий корпус постоянно сотрудничает с Вооруженными Силами Украины и Министерством обороны Украины.
- Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявлял, что легион собирается пойти на Москву. По его словам, сейчас российские добровольцы еще не готовы идти с походом на Москву. Однако, когда ситуация позволит и возрастет количество бойцов до соответствующего уровня – тогда воплотят эту задачу.