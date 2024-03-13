В селе Теткино появились бюллетени с вопросом "поддерживаете ли создание Курской автономной республики". Учитывая это, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский сказал 24 Каналу, что не исключает того, что Россию будут освобождать по кускам.
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"А почему бы и нет?! Новый флаг уже готов – за моей спиной. Собственно, сине-белый флаг – это российский триколор без кровавой красной полосы. Вполне вероятно, что Россию будем освобождать по кусочку. Почему бы не начать с Теткино? Такое развитие событий не исключаю. Может, это вопрос не сегодняшнего дня, но в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в ходе которых регионы получат свободу", – отметил Алексей Барановский.
В Теткино предлагают провести референдум/ росСМИ
Рейд добровольцев России: главное
- 12 марта стало известно о прорыве границы России добровольцами легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Сообщалось о мероприятии добровольцев в Курской и Белгородской областях.
- Позже стало известно, что бойцы взяли под контроль село Теткино Курской области России. Позже информация была уточнена – бои за населенный пункт продолжаются. На вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 квадратных километров российской территории.
- При этом, во время боев с добровольцами, по данным росСМИ, четверо военнослужащих регулярной армии России погибли, около 9 были ранены.