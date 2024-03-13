У селі Тьоткіно з'явилися бюлетені із запитанням "чи підтримуєте створення Курської автономної республіки". З огляду на це, доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський сказав 24 Каналу, що не виключає того, що Росію звільнятимуть по шматках.

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"А чому б і ні?! Новий прапор уже готовий – за моєю спиною. Власне, синьо-білий прапор – це російський триколор без кровавої червоної смуги. Цілком імовірно, що Росію будемо звільняти по шматочку. Чому б не почати з Тьоткіна? Такий розвиток подій не виключаю. Може, це запитання не сьогоднішнього дня, але в майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, у ході яких регіони отримають свободу", – наголосив Олексій Барановський.

Зауважте! Добровольці, які прорвали кордон Росії 12 березня, продовжують вести бої за село Тьоткіно Курської області. Воно межує з Україною у районі Сумської області. Так, повідомляється, що добровольці передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно та просуваються далі.

У Тьоткіно пропонують провести референдум/ росЗМІ

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