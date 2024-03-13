Бійці легіону "Свобода Росії" опублікували нове відео із селища міського типу Тьоткіно.
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Нове звернення бійців легіону "Свобода Росії" із Тьоткіно
Після вчорашнього прориву кордону країни-агресорки російськими добровольцями, легіон "Свобода Росії" записав нове відео із селища міського типу Тьоткіно.
Добровольці розповіли, що ведуть бій у населеному пункті Тьоткіно. За їхніми словами, вулиці сильно прострелюються. Проте, вони зазначили, що готуються звільняти місцевих жителів.
Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила,
– йдеться у повідомленні.
Так, під відео бійці легіону зазначили, що штурмовики "передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно".
Просуваємось далі!,
– наголосили в "Свобода Росії".
Якими є перспективи антипутінського руху
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів про головний висновок з цією подією з проривом кордону російськими добровольцями для Владіміра Путіна.
- Як зазначив політтехнолог, громадяни Росії у складі легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" законно зайшли на свою територію. Це не є інтервенцією українських військ чи іншої країни, тому російські добровольці, на його думку, не порушують жодних норм.
- Напередодні так званих президентських виборів Путіну це просування на територію Росії зовсім непотрібно. Тому, як розповів Тизенгаузен, підрозділи легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" намагаються засипати КАБами.
- "Дано наказ будь-якими силами зупинити прорив кордону і не допустити того, щоб добровольці зайняли російські населені пункти. Це буде колосальний удар по Путіну," – зазначив Борис Тизенгаузен.