Російські джерела спочатку заперечували повідомлення про вторгнення, однак пізніше заявили, що російські сили відбили атаку. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, російське командування використовує призовників для захисту свого кордону.

Дивіться також Щоб остаточно "демонтувати режим Кремля": РДК вкотре перетнув держкордон Росії

Росія використала призовників для захисту кордону

Аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що Росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень, що, ймовірно, пов’язано з небажанням Росії перекидати сили з інших фронтів в Україні.

Спочатку російські ЗМІ заперечували факт вторгнення, але пізніше повідомили, що російські сили відбили атаку проросійських українських сил. За інформацією від російських добровольців, українські сили захопили Теткіно в Курській області. Однак пропагандисти продовжували стверджувати, що російські десантні призовники відбили всі атаки в Теткіно.

У ISW додали, що цей інцидент стався за кілька днів до президентських виборів у Росії, які відбудуться 17 березня. Деякі російські військові блогери попереджають, що можуть відбутися додаткові вторгнення найближчим часом.

Рейд добровольців у дві області Росії: основне