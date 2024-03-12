Про що у розмові з 24 Каналом зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Російська пропаганда усіма силами намагатиметься приховати реальні події, особливо перед виборами Путіна.

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Прорив російського кордону

25 років тому, коли Владімір Путін йшов до влади і ще був нікому не відомий, йому треба було показати свою владу. Для цього в країні-агресорці могло десь щось вибухнути, аби диктатор міг показати свою "силу", зауважив Ступак.

Зараз в Росії готуються до перевиборів Владіміра Путіна, які мають відбутися вже 15 – 17 березня. І російському диктатору подібні операції, які відбуваються у Курській та Бєлгородській областях дуже невигідні.

"Це вказує на його слабкість. Він не може на це швидко відреагувати. Можливо, з часом будуть якісь наслідки, як накопичувальний ефект може вплинути на довіру його оточення і людей, яким розповідають, що Путін "тримає все під контролем". Зараз це важко прогнозувати, але хотілося б, щоб цей вплив був набагато раніше", – сказав ексспівробітник СБУ.

Наразі й російська пропаганда активно працюватиме над тим, щоб приховати реальні наслідки того, що відбувається. Через екран в очі російському споживачу розповідатимуть, мовляв, "спроба прориву невдала" і саме так доповідатимуть Путіну.

"Якщо люди почнуть говорити, їм скажуть: не дискредитуйте збройні сили Росії. Банально закриють рота, що і відбувається вже останні 25 років", – додав Ступак.

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