Про це 24 Каналу розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик", зауваживши, що, найімовірніше, російські окупанти зараз будуть пробувати перекидати резерви та здійснювати різні заходи, аби вибити добровольців.

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Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон готові до будь-якого розвитку подій. Є розроблені плани відповідного до того, як буде розвиватися ситуація. У будь-якому випадку одна з цілей операції – відтягнути деякі резерви росіян, аби вони не потрапили на тимчасово окуповані території України.

Як допомогти російським добровольцям

Як наголосив "Лютик", важливо усвідомлювати, в який момент відбувається рейд об'єднаних сил російських добровольців. Саме цього тижня Кремль намагається організувати так звані "вибори президента Росії". Хоча зрозуміло, що ніякі це не вибори. А просто черговий крок до узурпації.

Ми, як громадяни Росії, маємо сказати своє слово. Майбутнє країни вирішується не з допомогою бюлетенів, а з допомогою зброї. Ми хочемо показати опозиційно налаштованим росіянам, що вони не одні. Є люди, які готові боротися зі зброєю в руках за Росію без Путіна. Закликаємо приєднуватися до нас і боротися разом проти російської тиранії,

– підкреслив "Лютик".

Зрозуміло, що не кожен готовий взяти зброю в руки. Але можна й по-іншому допомагати. До прикладу, добровольцям потрібні небайдужі, які допомагатимуть інформацією про пересування російської армії на території Росії. Зокрема й у прикордонних регіонах.

Нам потрібна інформація серед людей, які живуть в Росії. Ми закликаємо їх виходити на зв'язок через телеграм. Там є способи анонімного спілкування. Ви – наші розвідники. А ми вже завдамо удари тими ж безпілотниками, аби путінському режиму було боляче,

– сказав "Лютик".

Чого очікувати далі

Російські добровольці набули суттєво більше досвіду у порівнянні з попередніми рейдами. Зараз вони готові вирішувати складніші військові завдання. Тому усе найцікавіше – попереду.

Ми дуже сильно виросли у порівнянні з минулими походами. Думаю, що ми зараз спостерігаємо за першим актом "пригодницької новели". Найцікавіше попереду. Ми готові до різного розвитку подій. Якщо зірвемо "вибори" в частині Курської та Бєлгородської областей – це буде непоганий результат. Міжнародна спільнота не має визнавати Путіна як легітимного президента. Ми маємо показати, що з цим можна боротися,

– підкреслив Барановський.

Новий рейд російських добровольців: коротко