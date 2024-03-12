Російська пропаганда, як завжди каже, що все нібито під контролем. Про це 24 Каналу розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик", додавши, що це не так, бо у ніч на 12 березня почалася визвольна операція.

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Боєць розповів, що відбувається

В операції беруть участь три російські формування, які складаються з добровольців. Ці об'єднані сили зайшли одразу у дві російські області – Бєлгородську та Курську.

Наразі бої тривають. Сіра зона посунулась вглиб Росії. Це не було легко, але якщо є добра підготовка, добра розвідка, то все відбувається за планом,

– розповів Олексій Барановський.

У Бєлгородській області влада зробила висновки з попередніх рейдів. Адже легіон "Свобода Росії" вже неодноразово заходив на Бєлгородщину. Там влада суттєво збільшила кількість особового складу своєї армії, а також кількість оборонних споруджень. Попри це бійцям вдалося знайти зручне місце для прориву.

Щодо Курської області, то вона не була беззахисною, але можу сказати, що ми дуже сильно здивували російський генштаб і для них це було неприємною несподіванкою. Російська армія була змушена відступати, перегруповуватися. Подивимось, що буде далі, але поки все йде за нашим планом,

– додав Барановський.

Рейд російських добровольців: контекст