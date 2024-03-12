Про це мовиться у повідомленні легіону на офіційній сторінці у мережі. Також добровольці додали відео з дрона.
Головне про події на кордоні Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки
Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку,
– заявили в легіоні "Свобода Росії".
У легіоні "Свобода Росії" також опублікували відео з дрона, який зафіксував втечу росіян.
Росіяни тікають з Тьоткіно: дивіться відео
Тьоткіно, яке нині під контролем російських добровольців, розташоване у Курській області. Це прикордонний населений пункт поблизу Сумської області. Станом на 2020 рік там було зареєстровано 3 337 осіб.
Де розташоване селище Тьоткіно: дивіться на карті
У Російському добровольчому корпусі також додали, що окупанти залишили населений пункт. Там підтвердили, що путінська армія кидає техніку, й додали, що залишають і громадян Росії.
Солдати путінської армії біжать, киваючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед – громадяни РФ, покинуті та непотрібні,
– наголосили в РДК.
Як тікали з Тьоткіно росіяни: дивіться відео
До слова, раніше російські добровольчі угруповання заявили, що під їхнім контролем також перебуває хутір Лозова Рудка у Бєлгородській області.
Російські добровольці проводять операцію у Бєлгородській та Курській областях
- Зранку російські телеграм-канали повідомили, що у Бєлгородській та Курській областях лунають вибухи, чутно автоматні черги. Також місцеві жителі заявили, що кордон перетнув невідомий танк. Згодом у легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони звільнятимуть росіян від кремлівської диктатури й даруватимуть свободу.
- У ГУР МО в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявили, що усі російські добровольці діють самостійно. "Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ", – наголосив Андрій Юсов.
- У розвідці також додали, що під час своїх операцій російські добровольчі угруповання використовують "трофейну" техніку та зброю.