Про це мовиться у повідомленні легіону на офіційній сторінці у мережі. Також добровольці додали відео з дрона.

Головне про події на кордоні Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки

Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку,

– заявили в легіоні "Свобода Росії".

У легіоні "Свобода Росії" також опублікували відео з дрона, який зафіксував втечу росіян.

Росіяни тікають з Тьоткіно: дивіться відео

Тьоткіно, яке нині під контролем російських добровольців, розташоване у Курській області. Це прикордонний населений пункт поблизу Сумської області. Станом на 2020 рік там було зареєстровано 3 337 осіб.

Де розташоване селище Тьоткіно: дивіться на карті

У Російському добровольчому корпусі також додали, що окупанти залишили населений пункт. Там підтвердили, що путінська армія кидає техніку, й додали, що залишають і громадян Росії.

Солдати путінської армії біжать, киваючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед – громадяни РФ, покинуті та непотрібні,

– наголосили в РДК.

Як тікали з Тьоткіно росіяни: дивіться відео

До слова, раніше російські добровольчі угруповання заявили, що під їхнім контролем також перебуває хутір Лозова Рудка у Бєлгородській області.

Російські добровольці проводять операцію у Бєлгородській та Курській областях