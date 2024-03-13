Российские источники сначала отрицали сообщения о вторжении, однако позже заявили, что российские силы отразили атаку. Как утверждают аналитики Института изучения войны, российское командование использует призывников для защиты своей границы.

Смотрите также Чтобы окончательно "демонтировать режим Кремля": РДК в очередной раз пересек госграницу России

Россия использовала призывников для защиты границы

Аналитики из Института изучения войны сообщили, что Россия использует призывников для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений, что, вероятно, связано с нежеланием России перебрасывать силы с других фронтов в Украине.

Сначала российские СМИ отрицали факт вторжения, но позже сообщили, что российские силы отбили атаку пророссийских украинских сил. По информации от российских добровольцев, украинские силы захватили Теткино в Курской области. Однако пропагандисты продолжали утверждать, что российские десантные призывники отбили все атаки в Теткино.

В ISW добавили, что этот инцидент произошел за несколько дней до президентских выборов в России, которые состоятся 17 марта. Некоторые российские военные блогеры предупреждают, что могут произойти дополнительные вторжения в ближайшее время.

Рейд добровольцев в две области России: основное