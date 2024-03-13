До этого Русский добровольческий корпус вместе с легионом “Свобода России” и Сибирским батальоном начали операцию в Белгородской и Курской областях России. Там продолжались бои с путинской армией.

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РДК снова совершил рейд в Россию

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин поздно вечером 12 марта выложил видео, в котором заявил, что в 23.00 по московскому времени РДК снова пересек государственную границу Российской Федерации. В связи с этим россиянин обратился к своим согражданам.

Главная задача РДК есть и будет – это демонтаж кремлевского режима и мы каждый раз будем осуществлять наши рейды вглубь территории России, привлекая все больше сторонников,

– подчеркнул он.

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Никитин также отметил, что стремится рассказать гражданам России о нелегитимности диктатора Владимира Путина и его намерениях править еще долго – "возможно, до самой смерти".

Командир РДК отметил, что особенно важно делать подобные рейды в Россию накануне выборов президента страны, которые в корпусе называют фарсом. Никитин также призвал россиян присоединяться к борьбе и следить за новостями корпуса.

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