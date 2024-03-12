О чем в разговоре с 24 Каналом отметил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его мнению, РДК, "Свобода России", "Сибирский батальон" – важные площадки для россиян, которые не поддерживают путинскую власть.

Смотрите также Российские добровольческие батальоны закрепились на территории России: показываем на карте

"Условно говоря есть точка, к которой россияне могут присоединиться. И через такие рейды они о них узнают. Для многих РДК и другие формирования стали известны только после подобных предыдущих акций. Поэтому это лишь один из шагов к тому, чтобы эти формирования разрастались больше, и со временем можно было уже говорить о том, что такие российские добровольческие, антипутинские формирования смогут со временем более стабильно контролировать какую-то территорию, создавать другое политическое пространство хотя бы на части России", – отметил он.

Как отреагировала путинская власть

Зато россияне упорно замалчивают правду. Мол, они "отбили эту атаку еще несколько дней назад, а видео выложили только сейчас".

"Если бы россияне действительно отбили эту атаку несколько дней назад, то они бы немедленно и написали. Мы понимаем, что вот эта быстрая реакция о том, что ничего не происходит – это попытка очень быстро прикрыть этот провал. И до момента полного восстановления контроля российскими правительственными войсками за территорией, они не могут предоставлять какие-то видео о том, что они там выгнали кого-то, и вынуждены рассказывать так, что это какая-то очень давняя история, мол настолько мала, что они якобы забыли о ней отчитаться", – объяснил Божко.

Что происходит в России: основное