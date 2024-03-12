Про що у розмові з 24 Каналом наголосив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. На його думку, РДК, "Свобода Росії", "Сибірський батальйон" – важливі майданчики для росіян, які не підтримують путінську владу.

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"Умовно кажучи є точка, до якої росіяни можуть приєднатися. І через такі рейди вони про них дізнаються. Для багатьох РДК і інші формування стали відомі лише після подібних попередніх акцій. Тому це лише один із кроків до того, щоб ці формування розросталися більше, і з часом можна було вже говорити про те, що такі російські добровольчі, антипутінські формування зможуть з часом більш стабільно контролювати якусь територію, творити інший політичний простір хоча б на частині Росії", – зауважив він.

Як відреагувала путінська влада

Натомість росіяни вперто замовчують правду. Мовляв, вони "відбили цю атаку ще декілька днів тому, а відео виклали лише зараз".

"Якби росіяни дійсно відбили цю атаку кілька днів тому, то вони б негайно і написали. Ми розуміємо, що ось ця швидка реакція про те, що нічого не відбувається – це спроба дуже швидко прикрити цей провал. І до моменту повного відновлення контролю російськими урядовими військами за територією, вони не можуть надавати якісь відео про те, що вони там вигнали когось, і змушені розповідати так, що це якась дуже давня історія, мовляв настільки мала, що вони нібито забули про неї прозвітувати", – пояснив Божко.

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