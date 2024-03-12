Території, відомі як "сірі зони" у Бєлгородській та Курській областях, складають загальну площу 41,8 квадратного кілометра. Про це свідчать дані інтерактивної мапи DeepStateMAP, інформує 24 Канал.

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"Сірі зони" на території Росії

Активність добровольчих підрозділів у прикордонних регіонах Росії спостерігається в наступних місцевостях: селище Тьоткіно в Курській області, населені пункти Глотове та Лозова Рудка в Бєлгородській області, село Нехотіївка, а також у районі Нової Таволжанки, що також розташовується в Бєлгородській області.

Нова Таволжанка на карті:

Нехотіївка на карті:

Лозова Рудка на карті:

Глотове на карті:

Тьоткіно на карті:

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