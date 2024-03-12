Сейчас между российскими добровольцами и оккупантами продолжаются бои в поселке Теткино. Об этом в эфире телемарафона рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, информирует 24 Канал.

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В Теткино продолжаются бои

Российский доброволец отметил, что сам поселок превратился в "серую зону", которая неподконтрольна ни российским властям, ни добровольцам.

Она ("серая зона" – 24 Канал) сейчас подвинулась вглубь России, и мы проводим ту самую демилитаризацию приграничных регионов, о которой говорили ранее,

– заверил Барановский.

Россиянин также отметил, что бои вокруг населенного пункта то затихают. Это также касается и ближайших к Теткино сел и поселков.

"А вообще там достаточно широкий фронт, где мы оперируем. Мы не стоим на месте и постоянно движемся", – отметил доброволец.

Он также отметил, что легион "Свобода России" пытается наносить неожиданные удары по путинской армии. В частности, россиянин сравнил это с партизанской тактикой.

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