Наразі між російськими добровольцями та окупантами тривають бої у селищі Тьоткіно. Про це в етері телемарафону розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, інформує 24 Канал.
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У Тьоткіному тривають бої
Російський доброволець зазначив, що саме селище перетворилося в "сіру зону", яка непідконтрольна ні російській владі, ні добровольцям.
Вона ("сіра зона" – 24 Канал) зараз посунулася вглиб Росії, і ми проводимо ту саму демілітаризацію прикордонних регіонів, про яку казали раніше,
– запевнив Барановський.
Росіянин також зауважив, що бої навколо населеного пункту то затихають. Це також стосується і найближчих до Тьоткіного сіл та селищ.
"А взагалі там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Ми не стоїмо на місці й постійно рухаємося", – наголосив доброволець.
Він також зазначив, що легіон "Свобода Росії" намагається завдавати неочікуваних ударів по путінській армії. Зокрема, росіянин порівняв це із партизанською тактикою.
Легіон "Свобода Росії" пообіцяв окупантам "гучну ніч"
- Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський наголосив, що російські добровольці планують залишитися у селі Тьоткіно, що у Курській області. Однак подальші дії будуть залежати від розвитку подій.
- Барановський підкреслив, що, на його думку, ніч у Курській області буде непроста. Він також підкреслив, що на цю мить бої трохи стихли й ситуація залишається в доволі підвішеному стані.
- Варто зазначити, що 12 березня група російських добровольців проникла через російський кордон. Вони оголосили про план "брати участь у виборах", з метою визволення російського народу від "кремлівської диктатури", що вказує на збільшення внутрішнього спротиву в країні-агресорці проти режиму російського диктатора Владіміра Путіна.
- Російські добровольці також впродовж доби закріпилися на певній території у країні-агресорці у Бєлгородській і Курській областях. Де саме російські добровольчі батальйони закріпилися на території Росії – читайте у матеріалі.