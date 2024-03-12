Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что ключевым в этой ситуации является то, что украинцы не участвуют в боях на территории России. Против режима выступили этнические русские, которые воюют в составе трех подразделений.

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Что происходит в России

В армии оккупантов отчитались, что якобы было уничтожено сотню бойцов, которые пытались прорвать границу. Кроме этого отрапортовали о якобы ликвидации десятков единиц техники. На самом деле известно, что операция российских добровольцев не закончилась, а продолжается до сих пор.

Несмотря на это, любую информацию надо воспринимать осторожно. Не надо преждевременно надеяться, что Россия начинает разваливаться. Ведь подобные рейды происходят не впервые.

Для нас лучший вариант, если эти подразделения зайдут в знаменитый поселок Шебекино, а там к ним выйдут местные граждане и попросят скотч и сделают наклейки, чтобы отмежеваться от россиян. А дальше скажут, что готовы двигаться с ними,

– сказал Иван Ступак.

Если бы с каждым освобожденным населенным пунктом, людей становилось бы только больше, то это действительно хорошее развитие событий. Но, судя по реалиям, в которых живут россияне, то эта операция может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Рано или поздно россияне используют авиацию. Они уже это делают для того, чтобы бомбить позиции, уничтожать людей, которые борются за свою свободу и за нашу с вами также,

– добавил Ступак.

Поэтому легиону "Свобода России" и другим формированием придется возвращаться назад. Также можно предположить, что россияне будут вынуждены перевести в эти приграничные регионы резервы, которые готовили к прорыву на территории Украины.

Надо отметить, что сегодня просто джекпот. В России везде пылает. Например, регионы где РДК "хозяйничает", или области, где прилетает по нефтеперерабатывающей отрасли. У меня вся новостная лента в пожарах и все они на территории России,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Как рейд россиян повлияет на ситуацию на фронте

Вариант, что Россия заберет технику из Украины и перебросит в Белгород, – возможен. Но не стоит забывать, что после неудачного мятежа Евгения Пригожина было принято решение об усилении росгвардии. Она получила тяжелую технику на случай таких "неприятных" ситуаций внутри России.

Если там минобороны не может справиться, то росгвардия помогает, и наоборот. Поэтому я думаю, что сил должно хватать, могут еще снять какие-то резервы,

– предположил Иван Ступак.

Он добавил, что как вариант можно рассмотреть переброску подразделений с Купянского направления, потому что оттуда это удастся сделать максимально быстро. Или, например, забрать определенное количество людей из оккупированной Донецкой области.

Однако стоит понимать, что речь идет только об одной-двух тысячах бойцов и нескольких десятках единиц техники. К тому же все это сейчас только на уровне предположений.

Российские добровольцы прорвали границу: актуальные новости