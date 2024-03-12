Также в СМИ появились кадры, как добровольцы пересекают границу на технике. В эфире "Радио Свобода" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, откуда у российских добровольцев оружие.
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Где российские добровольцы берут оружие
Юсов отметил, что полномасштабная война на территории Украины продолжается уже более 2 лет. За это время украинским защитникам удалось "затрофеить" немало вражеской техники, которая теперь работает против врага.
На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, о "трофейном" "перетрофеенном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет,
– объяснил Юсов.
Юсов также отметил, что российские добровольцы подразделения действуют как отдельные структуры, поскольку они сформированы исключительно из граждан России.
"Они, конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ", – объяснил представитель разведки.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
- Утром 12 марта в приграничных населенных пунктах России начали раздаваться взрывы и автоматные очереди. В сети также публиковали видео, как танк с синим флагом заехал в одно из приграничных сел.
- В легионе "Свобода России" записали видео, в котором заявили, что их цель – освободить Россию от диктатуры Путина, а также нищеты и бедности. В обращении добровольцы отметили, что они не собираются убивать и разрушать российские города, а лишь стремятся подарить свободу.
- Во время операции оккупанты уже несут потери. Так, по меньшей мере один российский БТР смогли уничтожить бойцы легиона "Свобода России" в поселке Теткино Курской области.
- Интересно, что российские власти почти никак не реагируют на эти события. Губернатор Курской области Роман Старовойт только написал, что "ведется обстрел", однако прорыва границы российскими добровольцами не признал.