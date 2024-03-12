Утром 12 марта легион “Свобода России” объявил о запуске операции в Курской и Белгородской областях под лозунгом "за свободу русских". Позже, они сообщили о достижении успеха в селе Теткино.
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Обещают неспокойную ночь в Курске
Легион "Свобода России" планирует остаться в селе Теткино, что в Курской области, но дальнейшие действия будут зависеть от развития событий.
Мы никуда не уходим. Другой момент, насколько мы задержимся в Курской и Белгородской областях,
– отметил боец легиона Алексей Барановский.
Он также отметил, что элемент неожиданности был на стороне легиона, поэтому российская армия была вынуждена отступить вглубь своих территорий.
На данный момент бои немного стихли и ситуация остается в довольно подвешенном состоянии.
"Думаю, ночь в Курской области будет непростая", – добавил Барановский.
Детали операции легионеров
- 12 марта группа российских добровольцев проникла через российскую границу. Они объявили о плане "участвовать в выборах", с целью освобождения российского народа от "кремлевской диктатуры", что указывает на увеличение внутреннего сопротивления в стране против режима Путина.
- В ГУР отреагировали на это и отметили, что эти подразделения состоят из граждан России, которые имеют право действовать на своей территории по собственному желанию.
- Чуть позже легионеры заявили об установлении контроля над поселком Тёткино в Курской области. Они опубликовали видео, где видно, что российские силы покидают местность, оставляя за собой технику.