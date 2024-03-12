Утром 12 марта легион “Свобода России” объявил о запуске операции в Курской и Белгородской областях под лозунгом "за свободу русских". Позже, они сообщили о достижении успеха в селе Теткино.

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Обещают неспокойную ночь в Курске

Легион "Свобода России" планирует остаться в селе Теткино, что в Курской области, но дальнейшие действия будут зависеть от развития событий.

Мы никуда не уходим. Другой момент, насколько мы задержимся в Курской и Белгородской областях,

– отметил боец легиона Алексей Барановский.

Он также отметил, что элемент неожиданности был на стороне легиона, поэтому российская армия была вынуждена отступить вглубь своих территорий.

На данный момент бои немного стихли и ситуация остается в довольно подвешенном состоянии.

"Думаю, ночь в Курской области будет непростая", – добавил Барановский.

Детали операции легионеров