Председатель и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью "Украинской правде" рассказал, действует ли его группировка вместе с Вооруженными Силами Украины. По его словам, они действительно получают определенную помощь.

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Исключительно их инициатива

Никитин не стал отрицать, что РДК постоянно сотрудничают с Вооруженными Силами Украины, с Минобороны Украины.

Нам нужны разведданные о противнике, нам нужна помощь в логистике БК, в снабжении, в эвакуации раненых. Мы, как и раньше, действуем в спайке с ВСУ, но действуем за пределами территории Украины,

– пояснил он.

Военный отметил, что операции на территории России – это исключительно их инициатива и планирование.

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