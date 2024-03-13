Председатель и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью "Украинской правде" рассказал, действует ли его группировка вместе с Вооруженными Силами Украины. По его словам, они действительно получают определенную помощь.
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Исключительно их инициатива
Никитин не стал отрицать, что РДК постоянно сотрудничают с Вооруженными Силами Украины, с Минобороны Украины.
Нам нужны разведданные о противнике, нам нужна помощь в логистике БК, в снабжении, в эвакуации раненых. Мы, как и раньше, действуем в спайке с ВСУ, но действуем за пределами территории Украины,
– пояснил он.
Военный отметил, что операции на территории России – это исключительно их инициатива и планирование.
Российские добровольцы призвали эвакуироваться из Белгорода и Курска
- Представители легиона "Свобода России" и РДК обратились к своим согражданам. Они отметили, что вынуждены нанести удар по военным позициям между городами.
- Добровольцы отметили, что российские военные, которых контролирует Владимир Путин, наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между домами, школами и госучреждениями Белгорода. Для того, чтобы это прекратилось, они вынуждены нанести удары по позициям российских военных внутри городов.
- Они также призвали местные власти сохранить жизни людей и начать эвакуацию.