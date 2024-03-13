Голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін у інтерв'ю "Українській правді" розповів, чи діє його угруповання разом із Збройними Силами України. За його словами, вони дійсно отримують певну допомогу.
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Виключно їхня ініціатива
Нікітін не став заперечувати, що РДК постійно співпрацюють із Збройними Силами України, з Міноборони України.
Нам потрібні розвіддані про противника, нам потрібна допомога у логістиці БК, у постачанні, у евакуації поранених. Ми, як і раніше, діємо у спайці із ЗСУ, але діємо за межами території України,
– пояснив він.
Військовий наголосив, що операції на території Росії – це виключно їхня ініціатива та планування.
Російські добровольці закликали евакуюватись із Бєлгорода та Курська
- Представники легіону "Свобода Росії" та РДК звернулись до своїх співгромадян. Вони зазначили, що змушені завдати удару по воєнних позиціях між містами.
- Добровольці наголосили, що російські військові, яких контролює Владімір Путін, завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між будинками, школами та держустановами Бєлгорода. Для того, аби це припинилось вони змушені завдати ударів по позиціях російських військових всередині міст.
- Вони також закликали місцеву владу зберегти життя людей та почати евакуацію.