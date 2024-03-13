Голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін у інтерв'ю "Українській правді" розповів, чи діє його угруповання разом із Збройними Силами України. За його словами, вони дійсно отримують певну допомогу.

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Виключно їхня ініціатива

Нікітін не став заперечувати, що РДК постійно співпрацюють із Збройними Силами України, з Міноборони України.

Нам потрібні розвіддані про противника, нам потрібна допомога у логістиці БК, у постачанні, у евакуації поранених. Ми, як і раніше, діємо у спайці із ЗСУ, але діємо за межами території України,

– пояснив він.

Військовий наголосив, що операції на території Росії – це виключно їхня ініціатива та планування.

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