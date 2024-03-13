Вдень 13 березня представники Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону оприлюднили спільну заяву. Вони звернулись до жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто їх чув.

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Обстріли України мають припинитись

Добровольці наголосили, що російські військові, яких контролює Владімір Путін, завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між будинками, школами та держустановами Бєлгорода.

Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися!

– мовиться в заяві.

Військові наголосили, що у зв'язку з цим, вони змушені завдати вогневої поразки позиціям, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста,

– зазначили добровольці.

Вони також закликали місцеву владу зберегти життя людей та почати евакуацію.

Мета операції РДК та Легіону "свобода Росії"