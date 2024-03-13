Накануне президентских “выборов” в России, добровольческие военизированные формирования, действующие под эгидой украинских военных, начали двустороннее вторжение в Белгородскую и Курскую области. Действия российских добровольцев прокомментировал волонтер легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

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Какова цель рейда

По словам российского добровольца, проукраинские повстанческие формирования прокладывают себе путь через общую границу между двумя воюющими странами. Они хотят, чтобы эта операция спровоцировала восстание против кремлевского диктатора Путина.

Целью добровольцев является дальнейшее освобождение России от Путина. Барановский отмечает, что, возможно, сейчас это не удастся сделать, однако они не планируют оставлять свою конечную цель. Как рассказал Барановский, бойцы повстанцев намерены в конце концов "идти на Москву".

По его словам, сейчас российские добровольцы еще не готовы идти с походом на Москву. Однако когда ситуация будет разрешать и возрастет количество бойцов до соответствующего уровня – тогда они воплотят эту задачу.

Мы обязательно за него возьмемся. Задача максимум – она такая есть изначально, и ее никто не отменял,

– сказал Барановский.

Время было выбрано специально

Добровольцы также рассказывают, что операция специально приурочена к президентским выборам, которые они назвали "последним толчком Путина к узурпации власти".

Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, чтобы принести этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны,

– рассказал боец.

Как начался рейд российских добровольцев