Напередодні президентських "виборів" у Росії, добровольчі воєнізовані формування, що діють під егідою українських військових, розпочали двостороннє вторгнення до Бєлгородської та Курської областей. Дії російських добровольців прокоментував волонтер легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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Якою є мета рейду

За словами російського добровольця, проукраїнські повстанські формування прокладають собі шлях через спільний кордон між двома країнами, що воюють. Вони хочуть, щоб ця операція спровокувала повстання проти кремлівського диктатора Путіна.

Метою є добровольців є подальше звільнення Росії від Путіна. Барановський зазначає, що, можливо, зараз це не вдасться зробити, проте вони не планують полишати свою кінцеву ціль. Як розповів Барановський, бійці повстанців мають намір зрештою "йти на Москву".

За його словами, нині російські добровольці ще не готові йти з походом на Москву. Однак, коли ситуація дозволятиме та зросте кількість бійців до відповідного рівня – тоді вони втілять це завдання.

Ми обов'язково за нього візьмемося. Завдання максимум – воно таке є від початку, і його ніхто не скасовував,

– сказав Барановський.

Час був вибраний навмисне

Добровольці також розповідають, що операція спеціально приурочена до президентських виборів, які вони назвали "останнім поштовхом Путіна до узурпації влади".

Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні голосування, тому ми робимо все можливе, щоб принести це "повітря свободи" принаймні до деяких частин країни,

– розповів боєць.

Як почався рейд російських добровольців