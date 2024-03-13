О чем свидетельствует заявление российского диктатора, сказал в эфире 24 Канала доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, отношение россиян к рейду добровольцев, зависит от их позиции относительно войны в Украине.

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"То, что еще суток не прошло от начала похода, а Путин уже сделал заявление, признак того, что в Кремле паника. Они совсем не ожидали, что "голосование" пойдет таким образом", – сказал Барановский.

Как кровавый режим Путина пытается защитить себя

Кремлевская "элита" не знает, что делать с этой ситуацией и начинает суетиться. Даже придумывают теракты от имени Алексея Навального, который умер 16 февраля в колонии.

Режим Путина кровавый, поэтому от него можно ожидать любых преступлений. Главное то, что мы (российские добровольцы – 24 Канал) готовы с этим бороться. Мы призываем всех россиян присоединяться к нашей борьбе,

– подчеркнул доброволец легиона "Свобода России".

Отметим, в сети появилось видео, на котором люди, которые называют себя так называемыми "боевыми отрядами Навального", анонсировали теракты на России во время перевыборов Путина.

Здесь ярко прослеживается почерк ФСБ. Ни для кого не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая дома в Москве. Сейчас Кремль может повторить этот кровавый спектакль,

– добавил Барановский.

Операция под ложным флагом – это классика советских и российских спецслужб. Так же как действовали в советские времена против повстанцев на Западе Украины, в странах Балтии, соответственно такие же сюжеты путинский режим использует внутри российской политики.

Напомним, что западные посольства предупреждали о возможных терактах в России, даже отозвали своих граждан из Москвы. Вполне возможно, что этот сценарий пытаются разыграть ФСБ.

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