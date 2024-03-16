Днем 16 марта бойцы легиона “Свобода России” сообщили, что в 17:00 (по местному времени) начнется массированный удар по военным объектам россиян в Белгороде.
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В Белгороде громко
В российских телеграмм-каналах заявили, что массированная атака на Белгород, о которой предупреждал Легион "Свобода России", началась.
Там добавили, что в городе объявили воздушную тревогу. Губернатор Белгородской области также подтвердил, что в районе запустили сирену ракетной опасности.
В Белгороде раздается сирена ракетной опасности: смотрите видео
Впоследствии в местных пабликах россияне начали жаловаться на громкие звуки взрывов и обстрелы на окраине Белгорода. Во вражеских телеграмм-каналах распространяют видео, на которых слышны звуки взрывов.
В Белгороде слышны взрывы: смотрите видео
Громкие звуки взрывов в Белгороде: смотрите видео
Громкие звуки взрывов слышат жители Белгорода: смотрите видео
Вражеские телеграм-каналы начали распространять и фотографии, на которых видно дым, поднимающийся к небу.
Дым во время атаки на Белгород / Фото российский телеграм-канал
Россияне делятся кадрами атаки на Белгород: смотрите видео
Пропагандистские СМИ начали писать, что Белгород снова обстреливают и сообщили, что на месте "прилета" видно столб дыма. Российские телеграм-каналы отметили о работе их пе-ве-о.
"На одном из мест, куда, вероятно, попал снаряд, начался пожар. О пострадавших пока не сообщалось", – говорится в сообщении.
Вскоре вражеские телеграм-каналы сообщили об "успешной" работе их противовоздушной обороны со ссылкой на минобороны России. Так, там заявили о сбитии 15 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.
"Около 17:00 по местному времени дежурными средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено пятнадцать реактивных снарядов, – сделало сообщение минобороны России.
"Свобода России" анонсировала массированный удар по военным объектам в Белгороде: что известно
- В легионе "Свобода России" предупредили, что вскоре начнут атаку по объектам врага в Белгороде. В частности, они отметили, что атака начнется в 17:00 (по местному времени).
- Они призвали гражданских, которые остаются в городе, на это время пройти в безопасное место на период атаки.
- В то же время они добавили, что мирные жители не должны быть живым щитом для "путинских силовиков". Они призвали гражданских беречь себя и близких.