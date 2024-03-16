Они призвали гражданских найти безопасное место на время атаки. Добавим, что российские добровольцы уже несколько раз открывали гуманитарный коридор, чтобы все желающие могли покинуть Курскую и Белгородскую области. Там отмечали, что продолжат удары по объектам оккупантов.
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Предупреждение об атаке
Бойцы легиона "Свобода России" сообщают, что в 17:00 (за местным временем) начнется массированный удар по военным объектам россиян в Белгороде. Они призвали гражданских, которые остаются в городе, на это время пройти в безопасное место.
Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно пройти в укрытие,
– написали российские добровольцы.
В то же время они добавили, что мирные жители не должны быть живым щитом для "путинских силовиков". Они призвали гражданских беречь себя и близких.
Что известно о рейде добровольцев
- Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал об успехах добровольцев на 4 день после начала рейда. По его словам, территория от Теткино до Грайворона и Шебекино – это все серая зона, где продолжаются бои. В то же время Козинка полностью под контролем повстанцев.
- Как сообщил Барановский, за время боев по меньшей мере два десятка оккупантов погибло и было ранено. Однако точной цифры, как он заметил, пока нет. Для точного подсчета нужно время.
- В то же время добровольцы Республики Ичкерия сообщили о разбитии группы "Ахмат-Запад". Она насчитывала ориентировочно 20 человек, которых уничтожили, включая офицерский состав. Также добровольцы передали особый "привет" Кадырову.