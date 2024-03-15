Как отмечали в Легионе "Свобода России", оккупанты бьют по мирным жителям в Курской области. В одном из населенных пунктов больница переполнена теми, кто пострадал от обстрелов российских военных.
Смотрите также Россияне бегут из Белородщины, РДК ведет обстрел: что происходит на территории государства-агрессора
Продолжат борьбу против оккупантов
Российские добровольцы объявили о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей, после чего обещают продолжить наносить удары по войскам российского диктатора на территории двух регионов.
Они также отметили, что в связи с проведением "ограниченной военной операции" на территории Курской и Белгородской областей они призывают местных к срочной эвакуации.
Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению,
– говорится в сообщении повстанцев.
Легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса сообщили об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения.
Сообщается, что это продлится во временном промежутке с 21:00 до 07:00 по московскому времени в субботу, 16 марта. По киевскому времени гуманитарный коридор будет с 20:00 до 06:00.
"После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях", – говорится в заявлении.
Это не первый гуманитарный коридор: коротко
- Бойцы Легиона и РДК предупредили, что откроют огонь по военным объектам в приграничных регионах России и призвали местных жителей эвакуироваться.
- Гуманитарный коридор действовал с 21 часа 14 марта по 7 часов 15 марта по местному времени. После этого российские добровольцы продолжили проведение своей операции в приграничных областях России.
- В то же время российские власти пытались блокировать эвакуацию. Людей не пускали на вокзалы, а силовики ограничивали гражданских. Это привело к еще большим паническим настроениям среди жителей Белгородской и Курской областей.
- По данным РДК, из Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Значительно меньше жителей Курской области покинули свои дома Оттуда выехало более 600 гражданских автомобилей.