Подробнее об этом рассказал представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире телемарафона. Он отметил, что российские военные атакуют своих же гражданских в Курской области.
Читайте также Россияне бегут из Белородщины, РДК ведет обстрел: что происходит на территории государства-агрессора
Больница переполнена пострадавшими
Как отметил он, в одном из населенных пунктов больница переполнена теми, кто пострадал от обстрелов российских военных.
Барановский отметил, что жестокие бои идут вблизи российской границы. В то же время, добавил он, россияне "очнулись" как только начался прорыв "Российского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".
Он также отметил, что российские захватчики используют весь свой арсенал. Они привлекают даже самолеты.
По нашим данным, есть пострадавшие (в результате российских атак – 24 Канал) среди жителей Глушково, это рядом с Теткино, там больница переполнена пострадавшими жителями и солдатами срочной службы,
– отметил Барановский.
А еще он в эфире телемарафона рассказал, что по меньшей мере 7 тысяч человек воспользовались гуманитарным коридором, который добровольцы открыли на границе.
Что известно о прорыве в России
- Обратим внимание, что РДК, Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" несколько дней назад успешно прорвали границу с Россией. Им удалось зайти на территорию как Белгородской, так и Курской и Брянской областей.
- После этого "серой зоной" стали приграничные территории России в этих трех областях. Добровольцы открыли гуманитарный коридор с вечера 14 марта по утро 15 марта, чтобы оттуда могли выехать местные жители и не подвергать себя опасности. В ГУР МО отмечали, что таким образом добровольцы демонстрируют свою гуманность и желание не нарушать гуманитарное право.
- Вечером по сети активно распространяли видео. На нем можно было увидеть, как местные жители выстраиваются в очереди на заправках, чтобы эвакуироваться.
- В ГУР МО недавно выложили перехват мирных жителей Белгородской области. Они рассказали, что российские солдаты свою военную технику концентрируют в жилых кварталах. В частности, реактивные системы залпового огня "Град", прикрываясь гражданскими.