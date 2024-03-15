Детальніше про це розповів представник Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі телемарафону. Він зазначив, що російські військові атакують своїх же цивільних у Курській області.

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Лікарня переповнена постраждалими

Як зауважив він, в одному з населених пунктів лікарня переповнена тими, хто постраждав від обстрілів російських військових.

Барановський зазначив, що жорстокі бої точаться поблизу російського кордону. Водночас, додав він, росіяни "опритомніли" щойно розпочався прорив "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону".

Він також зауважив, що російські загарбники використовують весь свій арсенал. Вони залучають навіть літаки.

За нашими даними, є постраждалі (внаслідок російських атак – 24 Канал) серед мешканців Глушково, це поряд з Тьоткіно, там лікарня переповнена постраждалими жителями та солдатами строкової служби,

– зауважив Барановський.

А ще він в ефірі телемарафону розповів, що щонайменше 7 тисяч людей скористалися гуманітарним коридором, який добровольці відкрили на кордоні.

Що відомо про прорив у Росії