Відео, яке показує нам чергу на заправці, – яскраво це підтверджує. Як зазначають у росЗМІ, мешканці Грайворона, що у Бєлгородській області, покидають місто.
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Черги на заправках ростуть
ЗМІ пишуть про те, що на автозаправних станціях накопичуються автомобілі. Крім того, у районі можна почути стрільбу. Тому мешканці Грайворона не зволікають, заправляються та виїжджають з міста геть.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму вечірньому зверненні заявив, що охочі покинути Грайворонський округ можуть звернутися до місцевої влади та до приймальні губернатора.
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Як відреагували у РДК
У Російському добровольчому корпусі також виклали відповідний ролик. А ще зазначили, що добре, що "наші свідомі земляки прислухалися до наших закликів покинути район проведення військової операції проти кремлівського режиму". І що вони разом із сім'ями виїжджають з сектора. У РДК закликали наслідувати прикладу тих, хто виїжджає з Грайворона.
Що цьому передувало?
А передував цьому допис легіону "Свобода Росії". У ньому звернулися до мешканців Курської та Бєлгородської області у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції. Закликали мешканців терміново евакуюватися з таких населених пунктів:
- Глушково;
- Тьоткіно;
- Суджа;
- Красная Яруга;
- Грайворон;
- Борисовка;
- Шебекіно;
- Валуйки;
- Шелаєво;
- Уразово.
Закликали людей зберегти свої життя та життя своїх дітей.
Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наша задача – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню,
– наголосили у легіоні.
Тому вони оголосили про відкриття гуманітарного коридору з 21:00 14 березня по 07:00 15 березня. Кажуть, що коли час вичерпається, добровольці почнуть "масовану атаку по путінських військових" в цих населених пунктах.
Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону наголосив, що оголошення гуманітарного коридору підкреслює гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права добровольцями. Адже вони прагнуть вибити путінські війська, але останні навмисне розташовують свої військові цілі саме серед цивільних об'єктів.