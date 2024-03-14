Видео, которое показывает нам очередь на заправке, – ярко это подтверждает. Как отмечают в росСМИ, жители Грайворона, что в Белгородской области, покидают город.

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Очереди на заправках растут

СМИ пишут о том, что на автозаправочных станциях накапливаются автомобили. Кроме того, в районе можно услышать стрельбу. Поэтому жители Грайворона не медлят, заправляются и выезжают из города прочь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем вечернем обращении заявил, что желающие покинуть Грайворонский округ могут обратиться к местным властям и в приемную губернатора.

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Как отреагировали в РДК

В Российском добровольческом корпусе также выложили соответствующий ролик. А еще отметили, что хорошо, что "наши сознательные земляки прислушались к нашим призывам покинуть район проведения военной операции против кремлевского режима". И что они вместе с семьями выезжают из сектора. В РДК призвали последовать примеру тех, кто выезжает из Грайворона.

Что этому предшествовало?

А предшествовало этому сообщение легиона "Свобода России". В нем обратились к жителям Курской и Белгородской области в связи с проведением ограниченной военной операции. Призвали жителей срочно эвакуироваться из таких населенных пунктов:

Глушково;

Тёткино;

Суджа;

Красная Яруга;

Грайворон;

Борисовка;

Шебекино;

Валуйки;

Шелаево;

Уразово.

Призывали людей сохранить свои жизни и жизни своих детей.

Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению,

– отметили в легионе.

Поэтому они объявили об открытии гуманитарного коридора с 21:00 14 марта по 07:00 15 марта. Говорят, что когда время иссякнет, добровольцы начнут "массированную атаку по путинским военным" в этих населенных пунктах.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что объявление гуманитарного коридора подчеркивает гуманный подход и соблюдение международного гуманитарного права добровольцами. Ведь они стремятся выбить путинские войска, но последние умышленно располагают свои военные цели именно среди гражданских объектов.