По предварительным данным, этот гумкоридор будет действовать с 21 часа 14 марта по 7 часов 15 марта по местному времени. После этого российские добровольцы продолжат проведение своей операции в приграничных областях России.

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Гумкоридоры открыли для гражданских граждан приграничья

В легионе "Свобода России" отметили, что в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, они призывают к срочной эвакуации жителей населенных пунктов в приграничных с Украиной районах.



Населенные пункты России, откуда стоит эвакуироваться / Фото из телеграм-канала легиона "Свобода России"

Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!

– отметили российские добровольцы.

В легионе "Свобода России" также заявили, что после того, как время для открытия гуманитарных коридоров истечет, добровольцы начнут массированную атаку по путинским военным в указанных населенных пунктах.

В ГУР МО прокомментировали открытие гумкоридора для россиян

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что враг располагает военные цели среди гражданских объектов. Поэтому неоднократно представители РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона призывали и местных жителей к эвакуации, и местную так называемую власть обеспечить эвакуацию мирных граждан.

"Это собственно подчеркивает их гуманный подход и соблюдение международного гуманитарного права, даже против армии агрессора", – заявил представитель разведки.

Юсов также подчеркнул, что это внутренний конфликт. В частности, речь идет о гражданах России, которые действуют автономно на этой территории и защищают собственные ценности и программные принципы.

Россия нестабильное государство, там немало внутренних конфликтов и обострились они после преступного решения о полномасштабном вторжении и геноцидной войне России против Украины,

– подчеркнул он.

Кроме того, представитель разведки отметил, что в этих условиях есть конечно еще один аспект для нестабильности – это нелегитимность российского президента и того, что они россияне называют "выборами президента".

По словам Юсова, с одной стороны Кремль пытается в нарушение международного гуманитарного права провести эти "электоральные" процедуры на временно оккупированных украинских территориях, с другой стороны не контролирует территории, которые сейчас принадлежат России.