Пока армия Путина уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино.

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В Теткино уничтожили еще 2 российских БК

Бойцы Легиона показали кадры уничтожения складов БК в Теткино. Они отметили, что вражеские боеприпасы хорошо горят.

Уничтожение БК в Теткино: смотрите видео

В Теткино продолжаются бои

Утром 14 марта местные телеграм-каналы заявили, что в Теткино идут бои. Кроме этого, в поселке была объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА. Местные жители жалуются, что уже третьи сутки живут в режиме постоянных обстрелов.

Также сообщается, что в районе населенного пункта появились проблемы со связью. Вероятно, ее глушат путинские войска.

Напомним, ранее бойцы Легиона, РДК и Сибирского батальона призвали местных жителей эвакуироваться. Однако местные власти игнорируют предупреждения.

Бойцы планируют продолжать рейды