Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал в разговоре 24 Каналу, что надеется на скорейшее воплощение этой задачи в реальность. Что препятствует добровольцам пойти на Москву уже сейчас – читайте далее в материале.

Важно Бить по военным целям будут в течение 1,5 часа: РДК обратился к жителям Курщины, Белгородщины

Россиян призывают выезжать

Вы заявляли, что вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске, откуда обстреливают Украину. Вы призвали всех гражданских покинуть эти территории, чтобы избежать жертв. Выезжают ли сейчас люди? Проводится ли эвакуация? Что вообще происходит после этого заявления?

Глядя на панику в российских соцсетях, наша информация получена. Как уже люди поступят – это их решение и ответственность. Все взрослые люди. Надо понимать, что сейчас состояние войны, которую начал Владимир Путин. Она (война – 24 Канал) сначала пришла в мирные украинские города, а теперь война приходит в российские города.

В отличие от Владимира Путина, нам не наплевать на мирных жителей, поэтому мы, собственно, предупреждаем жителей Курска и Белгорода, что по военным объектам на территории этих городов будут нанесены сильные удары с воздуха. Соответственно, эвакуируйтесь, мы вас предупреждаем.

Мы видим, что те, кто живет близко к военным объектам, пусковым площадкам – они действительно воспринимают эту информацию серьезно. Есть определенное движение.

Однако спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы предупреждение сделали.

Важно! По состоянию на 14 марта в Белгороде уже начали раздаваться взрывы. Актуальную информацию можно просматривать здесь.

Намерение идти на Москву

Боец легиона в одном из интервью сказал, что "Свобода России" собирается идти на Москву. Якобы это вопрос нескольких месяцев. Расскажите о вашей цели по состоянию на сегодня также.

Это вопрос не месяцев, конечно. Это наша стратегическая задача. Рано или поздно такое движение действительно должно состояться. Ради этого, собственно, все и началось.

Просто надо понимать, что в настоящее время мы не готовы еще идти на Москву. Однако когда ситуация будет этому способствовать, а также когда у нас вырастет количество бойцов до соответствующего уровня – мы обязательно к этой задаче приступим.

Вряд ли это вопрос месяцев. Однако это "задача максимум" с самого начала, его никто не отменял.

Вы сказали, что это станет возможным, когда увеличится количество бойцов. Один из батальонов, который также участвует в рейдах на территории России, призвал гражданских брать в руки оружие и участвовать в них. Выражал ли кто-то такое желание?

Все заявки идут через чат-бот легиона, телеграм-канал "Свобода России". Действительно, количество тех, кто желает присоединиться к борьбе, растет. Особенно, когда происходят такие рейды захода на территорию России.

Другое дело, что хотелось бы быстрее расти. Добровольцы, прежде чем присоединиться и получить оружие, проходят очень тщательные проверки.

Уже были случаи, когда путинские спецслужбы пытались подослать нам своих агентов. Мы их выявляли.

Именно поэтому эти проверки занимают много времени. Да, хотелось бы быстрее, но лучше перестраховаться. Мы на правильном направлении.

Где продолжаются бои

Заявляли о частичном освобождении села Теткино в Курской области. Какая ситуация сейчас? Продвигаются ли бои?

Не только Теткино. Теткино – это только эпицентр всех боев в области. На самом деле столкновения с путинской армией происходят и в других населенных пунктах. Боевые действия ведут и в Белгородской области. Просто внимание приковано именно к Курской, ведь для них это такая "новинка".

Но в Белгородской области тоже в приграничных селах ситуация очень напряженная. Там как минимум 3 – 5 населенных пунктов, где происходят активные бои. Вообще серая зона сейчас значительно подвинулась от российско-украинской границы вглубь территории России.

Наша задача – это демилитаризация приграничных регионов. Именно поэтому будут наносить там удары по военным объектам. Именно для того, чтобы Украина не получала удары с российской территории и приграничных областей. Вот это одна из наших военных задач, которую мы решаем.

Уничтоженная путинская техника

Пополнилось ли количество уничтоженной техники? Возможно, есть трофейная техника, как во время прошлых рейдов?

Трофеев на данный момент нет, но как только они появятся – мы об этом заявим. Я думаю, они могут появиться.

За последние сутки две единицы бронированной техники, одна боевая машина десанта и один БТР были уничтожены. Несколько единиц повреждены. Уничтожены две артиллерийские установки Д-30 и два миномета.

Неплохо погуляли, как для первого дня. По меньшей мере девять российских военнослужащих получили ранения. "Двухсотых" (по состоянию на 13 марта – 24 Канал) мы не фиксировали.

Можно сказать, что неплохо все развивается, инициатива в наших руках.

Вы рассказывали, что полиция первой сбежала из населенного пункта Теткино, потом отошли и путинские военные. Поступает ли сейчас со стороны агрессора подкрепление? Речь идет и о тяжелой бронетехнике, и о самих оккупантах.

Поступает, конечно. Первое, что мы сделали, это уничтожили командный пункт в Теткино, а также пункт связи. Это такое высокое здание, это элеватор, на его крыше стоят разные антенны.

Два FPV-дрона туда прилетело, соответственно связь была оборвана. Это внесло, конечно, непонимание в ряды армии.

Эта "устаревшая машина" (путинский режим – 24 Канал) пытается развернуться и как-то реагировать, но они и со связью это не очень эффективно делают, а без связи – тем более.

Мы наблюдаем, укрепились на комфортных позициях. Возможно, будем продвигаться дальше. Возможно, пока выжидаем. Знаете, это военная хитрость. Наши действия должны быть неожиданными для них, поэтому все карты мы раскрывать не будем.

Кадыровцы испугались и убежали

Россияне жаловались, что из Белгорода сбежали кадыровцы, которые были там полгода. Они находились в одной из школ. Там ели, спали. Известно ли вам что-то о побеге этих "тик-ток войск"?

"Тик-ток войска" на то и есть "тик-ток войска". Ничего удивительного, что кадыровцы никогда не появляются там, где действительно жарко. Там есть еще достаточно интересное подразделение, которое активно воюет – "Эспаньола", которая состоит из фанатов футбольных российских клубов. Они тоже в интернете очень агрессивно высказываются и против легиона, и против РДК.

Однако почему-то они боятся прийти на место встречи. Вы знаете, что и в РДК, и в легионе тоже есть выходцы из футбольных клубов. Однако сами путинисты не спешат на этот вызов.

Интересно! "Эспаньола" – батальон, одним из идейных лидеров и основателей которого является Станислав Орлов. Его называют "испанец".



Орлов – представитель фанатского движения ЦСКА, он воевал на стороне оккупантов еще с 2014 года. Тогда он находился в составе "бригады" Безлера. Также создал разведроту "Череп и кости", командиром которой стал. На основе нее уже в 2022 году была создана "Эспаньола".

Будет освобождение России "по кускам"

В Курске, похоже, готовят референдум по выходу из состава России и образования Курской Автономной Республики. Сейчас мы с этого смеемся, но насколько это возможно в будущем?

Почему нет? Флаг уже готов у меня за спиной. Российский триколор без кровавой красной полосы, только с синей.

Полностью возможно, что Россию мы будем освобождать "по кускам". Почему бы не начать с Теткино?

Такое развитие событий не исключено. Возможно, это вопрос не сегодняшнего дня, однако в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям – точно.

Продолжает ли оккупационная российская армия терроризировать своих граждан?

Для российских жителей путинская власть – это такая же оккупационная администрация. Путин узурпировал власть уже давно. Тот самый конституционный переворот он сделал, как минимум, в 2020 году. Он сказал, что снова может баллотироваться.

Да не можешь ты нигде баллотироваться, Владимир Владимирович Путин. На пенсию пора, это в лучшем случае.

Поэтому да, действительно, путинские войска ведут себя на территории России точно так же, как на территории Украины. Они думают, что мы (добровольцы – 24 Канал) находимся на определенной улице, начинают из всех видов техники туда стрелять. Однако нас там уже давно нет, а под ударом оказываются жилые дома обычных граждан.

Путинистам на это наплевать, так же они привыкли действовать и в Украине. В России – внутренняя оккупация.

Возможный кровавый сценарий Путина

Люди, которые называют себя "боевыми отрядами Навального", анонсировали теракты на России во время выборов.

Я думаю, здесь прослеживается почерк ФСБ. Не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая здания в Москве. Сейчас этот кровавый сценарий они могут повторить. Операция под чужим флагом – это абсолютная классика советских спецслужб.

Такой же сюжет они используют внутри российской политики. Мы же помним, что западные посольства предвидели о возможных терактах в России, даже отзывали своих граждан из Москвы. Поэтому это возможно, такой вот сценарий и попытается ФСБ разыграть.

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Мы предупредили жителей Курска и Белгорода, чтобы они выехали. Если же в Москве ФСБ устроит какие-то взрывы – это очередное преступление Путина против российских граждан.

Реакция Путина на рейды

Диктатор Путин прокомментировал ваш прорыв. Он считает, что это попытка сорвать выборы и получить козырь для обмена территорий на возможных переговорах. Какова ваша реакция на его слова?

Еще суток не прошло, как Путин уже сделал заявление относительно нашего похода. Это признак того, что в Кремле паника. Они совсем не надеялись, что голосование будет вот таким образом (рейды – 24 Канал). Что нашлись люди, у которых есть специальные "инструменты" для голосования (оружие – 24 Канал).

Конечно, это признак того, что они не знают, как с этой ситуацией действовать. Они начинают думать, как сделать какие-то теракты от имени Навального.

Что сказать? Путинский режим – это кровавый режим, от него ждать можно любых преступлений, здесь нет ничего удивительного.

Главное то, что мы готовы с этим бороться, и мы призываем всех людей присоединиться к нашей борьбе, к легиону "Свободы России". Выходите на связь через чат-бот, через телеграм-канал легиона.