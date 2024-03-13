В СМИ рассказали новые подробности “хлопка” в Белгороде. Оказалось, это была кооперация российских добровольцев и украинской разведки.

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Кто организовал "покушение" на здание ФСБ

Сегодня утром пропагандисты заявили об атаке беспилотников на здание ФСБ в Белгороде. Они писали, что под удар попал штаб спецслужбы. В сети тем временем начали появляться фотодоказательства – кадры, на которых видно, как над домом поднялся дым.

В то же время местные власти ни словом не упомянули об этом ударе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что город атаковали два беспилотника. Один якобы попал в многоквартирный дом, повредив окна, крышу и фасад. А второй беспилотник, по его словам, упал в реку.

После российские медиа "стерли" со своих ресурсов информацию об атаке на здание ФСБ.

Сейчас, как сообщают источники New Voice в разведке, за нападением на помещение спецслужбы стоят российские добровольцы из легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона. Известно, что повстанцы использовали для атаки беспилотники украинского производства.

Справка: Легион "Свобода России", РДК – российские легионы в составе Вооруженных Сил Украины, которые участвуют в отпоре российской агрессии. Сибирский батальон – подразделение Вооруженных Сил Украины, который комплектуется представителями коренных народов России. В его состав вошли якуты, буряты, тувинцы, калмыки и другие представители этнических меньшинств России, которые приехали в Украину, чтобы вступить в ряды ее армии. Все три группировки образованы в 2022 году.

Напомним, что вчера 12 марта утром бойцы выше упомянутых трех группировок вошли в Белгородскую область и начали спецоперацию, в ходе которой, в частности, установили контроль над частью населенного пункта Теткино.

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