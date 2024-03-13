В СМИ рассказали новые подробности “хлопка” в Белгороде. Оказалось, это была кооперация российских добровольцев и украинской разведки.
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Кто организовал "покушение" на здание ФСБ
Сегодня утром пропагандисты заявили об атаке беспилотников на здание ФСБ в Белгороде. Они писали, что под удар попал штаб спецслужбы. В сети тем временем начали появляться фотодоказательства – кадры, на которых видно, как над домом поднялся дым.
В то же время местные власти ни словом не упомянули об этом ударе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что город атаковали два беспилотника. Один якобы попал в многоквартирный дом, повредив окна, крышу и фасад. А второй беспилотник, по его словам, упал в реку.
После российские медиа "стерли" со своих ресурсов информацию об атаке на здание ФСБ.
Сейчас, как сообщают источники New Voice в разведке, за нападением на помещение спецслужбы стоят российские добровольцы из легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона. Известно, что повстанцы использовали для атаки беспилотники украинского производства.
Напомним, что вчера 12 марта утром бойцы выше упомянутых трех группировок вошли в Белгородскую область и начали спецоперацию, в ходе которой, в частности, установили контроль над частью населенного пункта Теткино.
"Громкая ночь" в России: что известно
- Ночью страна-агрессор подверглась массированной атаке беспилотниками. Минобороны России утром заявило, что ПВО сбила более 60 дронов. В частности, взрывы раздавались в семи областях: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Ростовской.
- СБУ признала, что ее дроны ударили по трём крупнейшим НПЗ России – в Киришах, Кстово и Рязани.
- Впоследствии в ГУР подтвердили атаку на Новошахтинский завод в Ростовской области.
- Гремело также в Воронеже и области. Вероятно, под ударом оказались авиабаза и военный аэродром.