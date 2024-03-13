У ЗМІ розповіли нові подробиці "бавовни" у Бєлгороді. Виявилося, це була кооперація російських добровольців та української розвідки.
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Хто організував "замах" на будівлю ФСБ
Сьогодні вранці пропагандисти заявили про атаку безпілотників на будівлю ФСБ у Бєлгороді. Вони писали, що під удар потрапив штаб спецслужби. У мережі тим часом почали з'являтися фотодокази – кадри, на яких видно, як над будинком здійнявся дим.
Водночас місцева влада жодним словом не згадала про цей удар. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що місто атакували два безпілотники. Один нібито влучив у багатоквартирний будинок, пошкодивши вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.
Опісля російські медіа "стерли" зі своїх ресурсів інформацію про атаку на будівлю ФСБ.
Наразі, як повідомляють джерела New Voice у розвідці, за нападом на приміщення спецслужби стоять російські добровольці з легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу (РДК) та Сибірського батальйону. Відомо, що повстанці використовували для атаки безпілотники українського виробництва.
Нагадаємо, що вчора 12 березня вранці бійці вище згаданих трьох угруповань увійшли до Бєлгородської області і розпочали спецоперацію, у ході якої, зокрема, встановили контроль над частиною населеного пункту Тьоткіно.
"Гучна ніч" у Росії: що відомо
- Вночі країна – агресорка зазнала масованої атаки безпілотниками. Міноборони Росії зранку заявило, що ППО збила понад 60 дронів. Зокрема, вибухи лунали у сімох областях: у Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ленінградській, Рязанській, Ростовській.
- СБУ визнала, що її дрони вдарили по трьох найбільших НПЗ Росії – у Кірішах, Кстово та Рязані.
- Згодом у ГУР підтвердили атаку на Новошахтинський завод у Ростовській області.
- Гриміло також у Воронежі та області. Ймовірно, під ударом опинилися авіабаза та військовий аеродром.