У ЗМІ розповіли нові подробиці "бавовни" у Бєлгороді. Виявилося, це була кооперація російських добровольців та української розвідки.

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Хто організував "замах" на будівлю ФСБ

Сьогодні вранці пропагандисти заявили про атаку безпілотників на будівлю ФСБ у Бєлгороді. Вони писали, що під удар потрапив штаб спецслужби. У мережі тим часом почали з'являтися фотодокази – кадри, на яких видно, як над будинком здійнявся дим.

Водночас місцева влада жодним словом не згадала про цей удар. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що місто атакували два безпілотники. Один нібито влучив у багатоквартирний будинок, пошкодивши вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

Опісля російські медіа "стерли" зі своїх ресурсів інформацію про атаку на будівлю ФСБ.

Наразі, як повідомляють джерела New Voice у розвідці, за нападом на приміщення спецслужби стоять російські добровольці з легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу (РДК) та Сибірського батальйону. Відомо, що повстанці використовували для атаки безпілотники українського виробництва.

Довідка: Легіон "Свобода Росії", РДК – російські легіони у складні Збройних сил України, які беруть участь у відсічі російської агресії. Сибірський батальйон – підрозділ Збройних сил України, який комплектується представниками корінних народів Росії. До його складу увійшли якути, буряти, тувинці, калмики та інші представники етнічних меншин Росії, які приїхали до України, щоб вступити до лав її армії. Усі три угруповання утворені у 2022 році.

Нагадаємо, що вчора 12 березня вранці бійці вище згаданих трьох угруповань увійшли до Бєлгородської області і розпочали спецоперацію, у ході якої, зокрема, встановили контроль над частиною населеного пункту Тьоткіно.

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