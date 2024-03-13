Наразі робота підприємства зупинена. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає 24 Канал.

До теми "Незначні пошкодження" й пожежі на нафтозаводах: усе, що відомо про вибухи в Росії

Завод зупинив роботу

Відомо, що 13 березня пролунали вибухи на території 3 нафтопереробних заводів у Росії. Як пояснив Юсов, наразі на військових об'єктах на території держави-агресора відбувається низка подій. Представник розвідки пояснив, що, хоча й мовиться про нафтові заводи, однак росіяни використовують їх у військових цілях.

Таким є і Новошахтинський завод нафтопродуктів, який 13 березня атакували дрони. Юсов наголосив, що пальне з цього НПЗ використовується для постачання і забезпечення окупаційного угруповання в Україні. Після атаки завод припинив роботу.

Робота підприємства зупинена. Це означає, що будуть проблеми й зриви певних планів у ворога і додаткові можливості та час у наших захисників,

– розповів Юсов.

Інших деталей Юсов розповідати не став. Однак додав, що росіяни охоче транслюють всі події у режимі реального часу, тож усі деталі можна дізнатися з їхніх кадрів.

Що відомо про атаку на Новошахтинський завод

Спочатку губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що системи РЕБ буцімто заглушили 3 безпілотники "на підльоті до Новошахтинська". Однак згодом виявилося, що дрони, які "нейтралізували на підльоті", дивним чином впали на територію Новошахтиського заводу.

Після цього на НПЗ повідомили, що технологічні "об'єкти підприємства зупинено".

Під атакою опинилися ще 3 нафтобази

Як повідомили джерела 24 Каналу, 13 березня безпілотники СБУ успішно атакували 3 нафтозаводи у Росії. Мовиться про НПЗ у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській областях.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,

– зазначає джерело.

Варто наголосити, що нафтозаводи, які опинилися під ударом 13 березня, входять у ТОП 5 найбільших заводів у Росії.