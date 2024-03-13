Як сповістили джерела 24 Каналу, у ніч проти 13 березня СБУ завдала удару дронами відразу по трьох нафтопереробних заводах у Росії. Мовиться не лише про той, що розташований у Рязані, а й про підприємство у Кстово, що у Нижньогородській області та Кірішах (Ленінградська область).

Читайте також Дим піднявся високо в повітря: у Бєлгороді дрони атакували будівлю ФСБ

Що відомо про удари по нафтозаводах

Джерела видання підтверджують, що відповідні атаки безпілотниками – продовження цілої низки спецоперацій, спрямованих на нафтопереробні заводи, розпочатої раніше Службою безпеки.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,

– зазначає джерело.

Зазначають також, що з огляду на відео можна зробити висновки про те, що наслідки влучання були досить суттєвими. Уточнюють, що нафтопереробні підприємства, атаковані 13 березня, входять до ТОП 5 найбільших заводів у Росії.

Переходьте за цим посиланням у наш телеграм-канал, щоб подивитися відео з моментом влучання дронів у нафтопереробний завод у Рязані. Росіяни, які знімали це на відео та викладали потім у мережу, не надто добирали слів, щедро розкидаючись матюччам.

Джерела 24 Каналу зазначають, що СБУ разом з іншими представниками Сил оборони дронами атакували також авіабазу Росії у Бутурлінівці, а також військовий аеродром у Воронежі.

Коротко про атаку безпілотників у Росії 13 березня