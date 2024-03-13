Як сповістили джерела 24 Каналу, у ніч проти 13 березня СБУ завдала удару дронами відразу по трьох нафтопереробних заводах у Росії. Мовиться не лише про той, що розташований у Рязані, а й про підприємство у Кстово, що у Нижньогородській області та Кірішах (Ленінградська область).
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Що відомо про удари по нафтозаводах
Джерела видання підтверджують, що відповідні атаки безпілотниками – продовження цілої низки спецоперацій, спрямованих на нафтопереробні заводи, розпочатої раніше Службою безпеки.
Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,
– зазначає джерело.
Зазначають також, що з огляду на відео можна зробити висновки про те, що наслідки влучання були досить суттєвими. Уточнюють, що нафтопереробні підприємства, атаковані 13 березня, входять до ТОП 5 найбільших заводів у Росії.
Джерела 24 Каналу зазначають, що СБУ разом з іншими представниками Сил оборони дронами атакували також авіабазу Росії у Бутурлінівці, а також військовий аеродром у Воронежі.
Коротко про атаку безпілотників у Росії 13 березня
- Уночі дрони атакували Бєлгородську область. В одному з населених пунктів скаржилися на ураження лінії електропередачі. І що мешканці кількох сіл залишилися без світла. Зранку також повідомили про буцімто атаку будівлі спецслужби у Бєлгороді.
- Тим часом губернатор Воронезької області хизувався, що буцімто вдалося знищити понад 30 безпілотників, якими атакували регіон. Як зауважили мешканці, під атаку потрапило місто Бутурлінівка. За чотири кілометри від нього – військовий аеродром.
- У Рязані під атаку потрапило АТ "Рязаньнафтопродукт". Росіяни турботливо зняли кілька відео, на яких можна побачити проліт дрона над підприємством, а потім його врізання в установку з переробки.