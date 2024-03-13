Як розповів губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков, зокрема Губкінський міський округ атакували начебто три безпілотники літакового типу. Внаслідок їхнього падіння сталася детонація, повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки удару дронами по Бєлгородській області

Перший безпілотник упав у приватному секторі у селі Богословка. У результаті є пошкодження лінії газопостачання. Щодо другого, то він начебто впав поза межами вищевказаного села. Зараз там шукають його уламки.

Третій безпілотник начебто врізався у дерево в Губкіні у приватному секторі. Але, попри це, різних ушкоджень зазнали два домоволодіння. Там вибито вікна та посічено фасади.

Усі оперативні та аварійні служби працюють на місцях. Подомовий обхід буде продовжено у світлий час доби,

– зазначив Гладков.

Крім того, в районі села Кругле начебто збили один БпЛА. У результаті ушкоджено лінії електропередачі. Тимчасово без світла залишалися жителі сіл Кругле та Заломне. Оперативні та аварійні служби розпочали ліквідацію наслідків.

Додамо, що раніше губернатор Бєлгородщини заявляла про начебто збиття двох дронів у районів села Серебрянка. Щоправда, там в одному з дворів загорівся сарай. За запевненням російської влади, традиційно ніхто не постраждав.

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Також про роботу ППО повідомляли губернатори Воронезької, Курської та Брянської областей. Крім того, губернатор Липецької області попереджав про загрозу удару дронами.

Про суттєві руйнування та не повідомляють. Лише окупанти хваляться роботою ППО та заявляють, що ніхто не постраждав.