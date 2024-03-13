Как сообщили источники 24 Канала, в ночь на 13 марта СБУ нанесла удар дронами сразу по трем нефтеперерабатывающим заводам в России. Говорится не только о том, что расположен в Рязани, но и о предприятии в Кстово, что в Нижегородской области и Киришах (Ленинградская область).

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Что известно об ударах по нефтезаводам

Источники издания подтверждают, что соответствующие атаки беспилотниками – продолжение целого ряда спецопераций, направленных на нефтеперерабатывающие заводы, начатой ранее Службой безопасности.

Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,

– отмечает источник.

Отмечают также, что учитывая видео можно сделать выводы о том, что последствия попадания были достаточно существенными. Уточняют, что нефтеперерабатывающие предприятия, атакованные 13 марта, входят в ТОП 5 крупнейших заводов в России.

Переходите по этой ссылке в наш телеграм-канал, чтобы посмотреть видео с моментом попадания дронов в нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Россияне, которые снимали это на видео и выкладывали потом в сеть, не слишком подбирали слова, щедро разбрасываясь матерщиной.

Источники 24 Канала отмечают, что СБУ вместе с другими представителями Сил обороны дронами атаковали также авиабазу России в Бутурлиновке, а также военный аэродром в Воронеже.

Коротко об атаке беспилотников в России 13 марта