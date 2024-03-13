Как сообщили источники 24 Канала, в ночь на 13 марта СБУ нанесла удар дронами сразу по трем нефтеперерабатывающим заводам в России. Говорится не только о том, что расположен в Рязани, но и о предприятии в Кстово, что в Нижегородской области и Киришах (Ленинградская область).
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Что известно об ударах по нефтезаводам
Источники издания подтверждают, что соответствующие атаки беспилотниками – продолжение целого ряда спецопераций, направленных на нефтеперерабатывающие заводы, начатой ранее Службой безопасности.
Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,
– отмечает источник.
Отмечают также, что учитывая видео можно сделать выводы о том, что последствия попадания были достаточно существенными. Уточняют, что нефтеперерабатывающие предприятия, атакованные 13 марта, входят в ТОП 5 крупнейших заводов в России.
Источники 24 Канала отмечают, что СБУ вместе с другими представителями Сил обороны дронами атаковали также авиабазу России в Бутурлиновке, а также военный аэродром в Воронеже.
Коротко об атаке беспилотников в России 13 марта
- Ночью дроны атаковали Белгородскую область. В одном из населенных пунктов жаловались на поражение линии электропередачи. И что жители нескольких сел остались без света. Утром также сообщили о якобы атаке здания спецслужбы в Белгороде.
- Тем временем губернатор Воронежской области хвастался, что якобы удалось уничтожить более 30 беспилотников, которыми атаковали регион. Как отметили жители, под атаку попал город Бутурлиновка. В четырех километрах от него – военный аэродром.
- В Рязани под атаку попало АО "Рязаньнефтепродукт". Россияне заботливо сняли несколько видео, на которых можно увидеть пролет дрона над предприятием, а затем его врезание в установку по переработке.