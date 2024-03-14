Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в прифронтовых регионах с Украиной, несмотря на обстрелы и бои. Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову с призывом не делать этого.

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Обращение бойцов к Старовойту и Гладкову

Российские добровольцы предупредили, что продолжают свою операцию и по военным объектам в Белгородской и Курской областях будут наноситься удары.

Между тем местные власти не организуют эвакуацию и не предпринимают никаких действий для защиты гражданского населения от возможных последствий обстрелов.

Освобождение российских регионов от путинского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской области будут наноситься массированные удары. Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, прежде всего губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских,

– заявили бойцы.

Они также призвали губернаторов прекратить выполнять преступные приказы Путина и не препятствовать самостоятельной эвакуации россиян из зоны боевых действий.

Мы требуем от губернаторов прекратить выполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей. Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. Победа будет за нами,

– говорится в заявлении российских добровольцев.

Что предшествовало