Російська влада блокує евакуацію цивільних у прифронтових регіонах з Україною попри обстріли та бої. Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курської та Білгородської областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова із закликом не робити цього.

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Звернення бійців до Старовойта та Гладкова

Російські добровольці попередили, що продовжують свою операцію і по військових об'єктах у Бєлгородській та Курській областях завдаватимуться удари.

Тим часом місцева влада не організовує евакуацію і не робить жодних дій для захисту цивільного населення від можливих наслідків обстрілів.

Звільнення російських регіонів від путінського терористичного режиму продовжується в ці хвилини. Зараз по путінських військах у Білгородській та Курській області завдаватимуться масовані удари. Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта та губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей та без зволікання евакуювати цивільних,

– заявили бійці.

Вони також закликали губернаторів припинити виконувати злочинні накази Путіна та не перешкоджати самостійній евакуації росіян з зони бойових дій.

Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази путінської хунти та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення Курської та Білгородської областей продовжуватиметься до досягнення всіх поставлених цілей. Перемога буде за нами,

– мовиться в заяві російських добровольців.

Що передувало