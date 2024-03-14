За попередніми даними, цей гумкоридор діятиме з 21 години 14 березня по 7 годину 15 березня за місцевим часом. Після цього російські добровольці продовжать проведення своєю операції в прикордонних областях Росії.

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Гумкоридори відкрили для цивільних громадян прикордоння

У легіоні "Свобода Росії" наголосили, що у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Білгородської областей, вони закликають до термінової евакуації жителів населених пунктів у прикордонних з Україною районах.



Населені пункти Росії, звідки варто евакуюватися / Фото з телеграм-каналу легіону "Свобода Росії"

Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. Збережіть свої життя та життя ваших дітей!

– зауважили російські добровольці.

У легіоні "Свобода Росії" також заявили, що після того, як час для відкриття гуманітарних коридорів сплине, добровольці почнуть масовану атаку по путінських військових у вказаних населених пунктах.

В ГУР МО прокоментували відкриття гумкоридору для росіян

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону наголосив, що ворог розташовує військові цілі серед цивільних об'єктів. Тому неодноразово представники РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону закликали й місцевих жителів до евакуації, і місцеву так звану владу забезпечити евакуацію мирних громадян.

"Це власне підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права, навіть проти армії агресора", – заявив представник розвідки.

Юсов також підкреслив, що це внутрішній конфлікт. Зокрема, мовиться про громадян Росії, які діють автономно на цій території й захищають власні цінності й програмові засади.

Росія нестабільна держава, там чимало внутрішніх конфліктів і загострилися вони після злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України,

– наголосив він.

Крім того, представник розвідки наголосив, що в цих умовах є звичайно ще один аспект для нестабільності – це нелегітимність російського президента і того, що вони росіяни називають "виборами президента".

За словами Юсова, з одного боку Кремль намагається в порушення міжнародного гуманітарного права провести ці "електоральні" процедури на тимчасово окупованих українських територіях, з іншого боку не контролює території, які наразі належать до Росії.