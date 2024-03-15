Гуманитарные коридоры для эвакуации российские добровольцы открыли вечером 14 марта. Они работали до 07:00 15 марта.
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Сколько россиян эвакуировалось из приграничных регионов
Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться "в связи с проведением ограниченной военной операции на территории упомянутых областей". Чтобы эвакуация была безопасной, российские добровольцы создали гуманитарные коридоры.
Как сообщили в РДК, из Белгорода и Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Такую информацию добровольцы получили от оппозиционно настроенных местных жителей, правоохранителей и силовиков.
Также эвакуировались и жители Курской области. Там выехало более 600 гражданских автомобилей.
По состоянию на сейчас срок действия гуманитарных коридоров закончился. Как сообщали ранее в легионе "Свобода России", РДК и Сибирском батальоне, после этого будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск кремлевского режима.
Что известно об эвакуации на Белгородщине и Курщине
- Утром 14 марта Российский добровольческий корпус опубликовал заявление с призывом к местному населению Белгородской и Курской областей. Там призвали россиян эвакуироваться, ведь российские добровольцы будут продолжать наносить удары по военным объектам.
- После этого заявления в Белгородской области россияне начали массово выезжать, однако российские власти заблокировали эвакуацию. Так, людей не пускали на вокзалы, а силовики ограничивали гражданских. Это вызвало еще большие панические настроения среди жителей Белгородской и Курской областей.
- После объявления об эвакуации местные власти также приняли решение закрыть все ТЦ. Более того, местные власти объяснили такое решение не паникой, а мол, сами жители Белгорода обратились с просьбой все закрыть.
- В ГУР МО подчеркнули, что российские добровольцы демонстрируют гуманный подход к местному населению. Андрей Юсов объяснил, что оккупанты неоднократно размещали технику среди гражданской инфраструктуры, поэтому призывы об эвакуации вполне логичны. "Это собственно подчеркивает их гуманный подход и соблюдение международного гуманитарного права, даже против армии агрессора", – заявили в разведке.