После взрывов в Белгороде в этом российском городе закрыли торговые центры. Об этом пишут пропагандистские медиа Кремля, передает 24 Канал.
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Что сказала местная власть
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг заявил, что в городе закрыли ТЦ до конца этого дня. Пока неизвестно, откроют ли их 15 марта. Гладков заявил, что все будет зависеть от ситуации.
При этом губернатор объяснил закрытие торговых центров якобы просьбой самих жителей города.
Было много обращений от вас, чтобы закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали – они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока что до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации,
– сказал Гладков.
Также он заявил, что якобы 2 человека 14 марта погибли в своих машинах в Белгороде. Гладков призвал автовладельцев отложить поездки.
Что происходит в Белгороде
- Российский добровольческий корпус 14 марта обратился к жителям Курской и Белгородской областей с важным сообщением. Добровольцы призвали местное население эвакуироваться и предупредили, что РДК будет бить по военным объектам в этих регионах России примерно через 1,5 часа после официального обращения.
- Российские власти не сделали ничего, чтобы вывезти людей из крупных населенных пунктов. Более того, в Белгородской и Курской областях начали блокировать эвакуацию гражданского населения.
- После этого добровольцы обратились к вышеупомянутому Вячеславу Гладкову и губернатору Курской области Роману Старовойту. В РДК призвали российских чиновников немедленно объявить эвакуацию и прекратить выполнять приказы хунты Владимира Путина.
- В самом Белгороде в четверг раздавались взрывы. В районах населенных пунктов Сподарюшино и Грайворон слышали звуки стрелковых боев.
- Местные власти традиционно отчитались о работе ПВО, а очевидцы распространили в соцсетях кадры вероятных прилетов в Белгороде. Источники 24 Канала в разведке сообщили, что среди местного населения растет паника.