После взрывов в Белгороде в этом российском городе закрыли торговые центры. Об этом пишут пропагандистские медиа Кремля, передает 24 Канал.

Читайте также В Белгороде заявили об обстреле: снаряд попал в авто с российским оккупантом

Что сказала местная власть

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг заявил, что в городе закрыли ТЦ до конца этого дня. Пока неизвестно, откроют ли их 15 марта. Гладков заявил, что все будет зависеть от ситуации.

При этом губернатор объяснил закрытие торговых центров якобы просьбой самих жителей города.

Было много обращений от вас, чтобы закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали – они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока что до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации,

– сказал Гладков.

Также он заявил, что якобы 2 человека 14 марта погибли в своих машинах в Белгороде. Гладков призвал автовладельцев отложить поездки.

Что происходит в Белгороде