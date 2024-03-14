Після вибухів у Бєлгороді у цьому російському місті закрили торговельні центри. Про це пишуть пропагандистські медіа Кремля, передає 24 Канал.

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Що сказала місцева влада

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у четвер заявив, що у місті закрили ТЦ до кінця цього дня. Наразі невідомо, чи відкриють їх 15 березня. Гладков заявив, що все залежатиме від ситуації.

При цьому губернатор пояснив закриття торговельних центрів нібито проханням самих жителів міста.

Було багато звернень від вас, щоб закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили – вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації,

– сказав Гладков.

Також він заявив, що буцімто 2 людини 14 березня загинули у своїх автівках у Бєлгороді. Гладков закликав автовласників відкласти поїздки.

Що відбувається у Бєлгороді