Гуманітарні коридори для евакуації російські добровольці відкрили увечері 14 березня. Вони працювали до 07:00 15 березня.

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Скільки росіян евакуювалося з прикордонних регіонів

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей терміново евакуюватись "у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території згаданих областей". Щоб евакуація була безпечно, російські добровольці створили гуманітарні коридори.

Як повідомили в РДК, з Бєлгорода та Бєлгородської області евакуювалося понад 7 000 цивільних автомобілів. Таку інформацію добровольці отримали від опозиційно налаштованих місцевих жителів, правоохоронців та силовиків.

Також евакуювалися й жителі Курської області. Там виїхало понад 600 цивільних автомобілів.

Станом на зараз термін дії гуманітарних коридорів закінчився. Як повідомляли раніше в легіоні "Свобода Росії", РДК та Сибірському батальйоні, після цього буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ кремлівського режиму.

Що відомо про евакуацію на Бєлгородщині та Курщині