Ранее, разведка Эстонии сообщала, что темпы продвижения войск оккупантов замедлился. Там отметили, что рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российские власти реагировать на ситуацию.

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Какие потери среди российской армии

У бойца легиона "Свобода России" Алексея Барановского поинтересовались, есть ли у них информация о потерь противника. Также у него уточнили то, сколько военных оккупационной армии было ранено или ликвидировано.

По словам Барановского, минимум речь идет о двух десятках погибших и раненых. Однако точной цифры, как он заметил, пока нет.

"Мы (российские добровольцы), грубо говоря, с дронов видим, что попало куда надо, и там все умерли. Но чтобы это подсчитать, нужно определенное время, его не всегда хватает на анализ", – отметил Барановский.

Боец легиона "Свобода России" отметил, что все записано, однако точные данные будут предоставляться постепенно.

Важность рейдов на территории России: мнение военного эксперта

Особенности рейда российских добровольцев проанализировал для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Военный эксперт заявил, что, если они имеют артиллерию, а не только стрелковое оружие, то это уже довольно неплохой боевой потенциал. Эксперт напомнил, что минометы могут работать на расстоянии от 3 до 8 километров.

"Это означает, что на эту минуту там создан небольшой плацдарм. Чем он будет больше и самое главное вытянут во времени, тем лучше для нас", – отметил Петр Черник.

По его словам, если хотя бы несколько сотен добровольцев зашло, то для того, чтобы оказать им полноценное сопротивление, надо сил, как минимум втрое, а то и вчетверо больше. То есть, если их есть 500, то с противоположной стороны надо, как минимум, полторы тысячи. А это, как отметил Черник, 2 полноценные батальонные тактические группы. Так что, это довольно мощные силы нужно отрывать с фронта.

Военный заявил, что "это что-то беспрецедентное в этой войне". Он отметил, что это впервые рейд длится настолько долго. Черник отметил, что чем дольше он будет продолжаться, тем лучше.